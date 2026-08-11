Detenido en Bélgica un joven sospechoso de asesinar a otro por encargo en Fuengirola (Málaga)

Un joven belga sospechoso de asesinar por encargo a un ciudadano neerlandés en Fuengirola (Málaga) en 2024, y sobre el que pesaba una euroorden de arresto, ha sido detenido en el norte de Bélgica, según informaron las autoridades locales.

El sospechoso, identificado como Shah C., de 19 años, tenía 17 en el momento del asesinato, cometido en la localidad de la Costa del Sol el 7 de diciembre de 2024 y cuya víctima fue otro joven neerlandés, de 25 años.

Una persona camina frente a un local precintado por la Policía Nacional en Fuengirola donde sucedió el crimen / EFE

Arma semiautomática

El veinteañero fue tiroteado mientras trabajaba en un club de cannabis de Fuengirola por el presunto homicida, quien empleó un arma semiautomática y habría sido reclutado como sicario para asesinar a una persona diferente a la víctima, según informó la fiscalía de Flandes-Oriental, región belga donde se produjo la detención.

Shah C. fue detenido por primera vez en Gante (norte de Bélgica) en junio de 2025 en el marco de una euroorden y trasladado dos meses después a España, donde fue internado en un centro de menores, aunque fue puesto en libertad el pasado mayo tras cumplirse el máximo legal de detención de nueve meses sin que se procediera al inicio del juicio ni se solicitaran medidas cautelares.

Se encontraba en paradero desconocido

Las autoridades de Países Bajos emitieron una nueva orden europea de detención después de que el joven fuera liberado y se encontrara en paradero desconocido, medida que derivó en su segundo arresto en Laarne (norte de Bélgica) el pasado 25 de junio.

Shah C. fue posteriormente trasladado a Países Bajos y comparecerá ante la justicia de este país, que ha acordado con el Tribunal de menores de Málaga hacerse cargo del caso al tratarse de una víctima neerlandesa.

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Además del supuesto responsable material del asesinato, serán juzgados en Países Bajos otros seis detenidos que habrían participado en la organización del crimen, mientras que un séptimo sospechoso falleció en un intercambio de disparos con la policía neerlandesa durante las detenciones, según informó la agencia de noticias Belga.

Fuente: La Opinión de Málaga