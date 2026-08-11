Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AutismoContempopráneaEntrevistaFútbol
instagram

Toro

Detenidos los padres de una bebé de tres meses fallecida en Zamora al no certificarse su muerte natural

Fue un familiar que se encontraba a cargo de la niña el que dio el aviso

Agentes de la Guardia Civil con uno de los progenitores detenidos.

Agentes de la Guardia Civil con uno de los progenitores detenidos. / GUARDIA CIVIL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

ZAMORA

Los padres de una bebé de tres meses se encuentran detenidos después de que la menor falleciera el pasado domingo en la localidad zamorana de Toro al no poder certificarse su muerte natural.

Según informa la Subdelegación del Gobierno a Europa Press, fue un familiar que se encontraba a cargo de la niña el que dio el aviso a las 12.45 horas. Al domicilio acudieron los santiarios que comunicaron como el familiar les había informado de la muerte del bebé durante la noche por causas desconocidas.

Al no poder certificar su muerte natural, se derivó a la vivienda al juez de guardia y un forense, junto a efectivos de la Unidad orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil.

El cadáver de la niña se levantó a las 15.18 horas del mismo domingo. Tras la inspección ocular la jueza ordenó la detención de los padres de la fallecida, hasta que se realizara la autopsia del bebé y se aclararan las causas del fallecimiento.

Noticias relacionadas

La autopsia se realizó ayer y los progenitores serán recibidos hoy por la autoridad judicial. Las diligencias y la investigación están declaradas secretas.

Añádenos en Google
  1. Una empresa de Badajoz, entre las registradas en una macrooperación contra un fraude de casi 12 millones en el IVA del alcohol
  2. Campo Maior abre 'el mayor jardín del mundo' hasta el 16 de agosto
  3. El PSOE de Badajoz exige investigar si la Junta desanimó a familias a matricular a sus hijos en el colegio de Alvarado
  4. Miles de extremeños cruzan la frontera para descubrir las Festas do Povo de Campo Maior: 'Me ha sorprendido mucho el despliegue
  5. Amigos de Badajoz reclama seguir excavando la maqbara de la avenida de Huelva y pide estudiar la nueva estructura hallada
  6. Campo Maior vuelve a florecer once años después: las Festas do Povo convierten la localidad portuguesa en un inmenso jardín de papel
  7. Badajoz recupera las columnas y el estilo ecléctico sevillano de uno de los edificios de la plaza de España
  8. El Fuerte de San Cristóbal en Badajoz se llena de estrellas con tres actividades gratuitas este fin de semana

Detenidos los padres de una bebé de tres meses fallecida en Zamora al no certificarse su muerte natural

Detenidos los padres de una bebé de tres meses fallecida en Zamora al no certificarse su muerte natural

El CD Badajoz presenta su nueva equipación para su vuelta a Segunda Federación

El CD Badajoz presenta su nueva equipación para su vuelta a Segunda Federación

Turquía aprueba una ley de amnistía histórica para el PKK, en el primer paso legal en el proceso de paz con la guerrilla

Turquía aprueba una ley de amnistía histórica para el PKK, en el primer paso legal en el proceso de paz con la guerrilla

Condenan a muerte en rebeldía al exdictador sirio Bachar al Asad

Condenan a muerte en rebeldía al exdictador sirio Bachar al Asad

Guía de inicio de EA Sports FC 27 (4): todos los cambios en la jugabilidad

Guía de inicio de EA Sports FC 27 (4): todos los cambios en la jugabilidad

Regresan a sus casas los vecinos de los municipios de Segovia que habían sido desalojados por el incendio

Regresan a sus casas los vecinos de los municipios de Segovia que habían sido desalojados por el incendio

Video | Merlin prepara para septiembre el inicio del megacampus de datos de Navalmoral

Un surfista se despide de su perro en medio del mar y su mensaje emociona a miles: “Te voy a echar de menos”

Un surfista se despide de su perro en medio del mar y su mensaje emociona a miles: “Te voy a echar de menos”
Tracking Pixel Contents