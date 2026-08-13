Se busca al autor
Muere un joven agredido con arma blanca en una calle de Fuerteventura
Tras estabilizarlo lo trasladaron en estado crítico al Hospital General de Fuerteventura, donde ha fallecido durante la madrugada de este jueves
EP
El hombre, de 23 años, que en la tarde de este miércoles fue apuñalado con un arma blanca en la calle Matías López de Tuineje, en la isla de Fuerteventura, ha fallecido durante la madrugada de este jueves, según ha confirmado a Europa Press la Guardia Civil, que busca ahora al autor de los hechos.
La agresión, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias, se ha producido sobre las 20.41 horas de este miércoles, momento en el que el 112 de Canarias recibió una alerta en la que se informaba que había un hombre con una herida por arma blanca en la citada calle, trasladándose hasta el lugar personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como un médico y un enfermero del centro de salud de la zona.
Una vez en el lugar, comprobaron que el joven estaba en parada cardiorrespiratoria, por lo que procedieron a realizarle las maniobras de reanimación, tanto básicas como avanzadas, consiguiendo revertir la situación. De esta forma, tras estabilizarlo lo trasladaron en estado crítico al Hospital General de Fuerteventura, donde ha fallecido durante la madrugada de este jueves.
Ahora agentes de la Guardia Civil, encargada de instruir las diligencias, buscan al autor de estos hechos e investigan lo ocurrido para conocer los motivos de la agresión con arma blanca que ha causado la muerte del joven.
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