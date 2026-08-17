En las Islas Baleares
Dos niños, en estado grave tras ahogarse en piscinas de Mallorca e Ibiza
Se trata de un niño británico de cuatro años y una niña francesa de dos, que han sido ingresados en hospitales
Dos niños pequeños, de cuatro y dos años, han sido ingresados en estado grave en distintos hospitales tras ahogarse en dos piscinas de Pollença e Ibiza esta mañana.
El primer incidente ha ocurrido poco antes de las diez de la mañana, en el Club Náutico del Port de Pollença (Mallorca). Un niño británico de cuatro años ha sido rescatado de la piscina por el socorrista. El pequeño estaba en mal estado y le han practicado las maniobras de reanimación hasta la llegada de una ambulancia. Una vez estabilizado por el equipo médico, motoristas de la Guardia Civil han puesto en marcha una alerta verde y han abierto paso al vehículo sanitario hasta el hospital de Son Espases.
El pequeño ha quedado ingresado en estado grave.
Poco después, sobre las once de la mañana, una niña francesa de dos años ha sido también rescatada en mal estado de una piscina de un hotel en Cala Tarida, en Ibiza. De nuevo la pequeña ha sido asistida por los socorristas hasta la llegada de una ambulancia y la Guardia Civil ha activado otra alerta verde para agilizar el traslado al hospital de Can Misses, donde ha ingresado también en estado grave.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: Diario de Mallorca
- Cinco vecinos de Badajoz, investigados por robar 1.500 kilos de fruta y venderla en mercadillos
- Amigos de Badajoz considera “un desastre” la gestión del hallazgo arqueológico de la avenida de Huelva
- Dos heridos leves en un accidente en la salida de Badajoz hacia Corte de Peleas
- Vecinos de la carretera de Sevilla elevan la protesta: 'Estamos dispuestos a parar las obras si seguimos sin agua potable
- Un hombre herido en un accidente de tráfico a la altura de Bótoa en Badajoz
- CSIF urge al Ayuntamiento de Badajoz a cubrir entre '250 y 300 vacantes' ante el aumento de actividad
- El inesperado hallazgo de una pacense al llegar a la playa de Chipiona: 'A ver si hoy también me toca la lotería
- Extremadura prepara nuevas bolsas para contratar monitores en los colegios