Maltrato Animal
Detenido en Castellón por decapitar más de 100 aves
El detenido supuestamente accedió mediante escalo a una finca
Redacción
La Guardia Civil de Vilafamés ha detenido a un hombre de 46 años, por la comisión de un supuesto delito de robo con fuerza en las cosas y un delito de maltrato animal en Castellón.
Los hechos tuvieron lugar el pasado día 7 de agosto, cuando el supuesto autor habría accedido mediante escalo a una finca de la localidad y una vez en su interior forzó varias jaulas, causando la muerte mediante decapitación de un total de 80 codornices y 24 palomas.
Además, la persona investigada aprovecho en el momento de su huida para sustraer parte de estas aves que se encontraban en el interior de la finca.
Tras tener conocimiento de los hechos, los agentes de la Guardia Civil, iniciaron las correspondientes investigaciones y realizaron diversas gestiones encaminadas al esclarecimiento de lo ocurrido, las cuales permitieron identificar y detener al presunto responsable, al que se le atribuyen el delito de maltrato animal y delito robo con fuerza en las cosas.
El detenido, junto con las diligencias instruidas, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.
Fuente: El Periódico de Mediterráneo
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