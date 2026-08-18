El hombre que apuñaló a su expareja en plena calle en Gijón la atacó antes de que entrara a trabajar

La investigación por el brutal ataque machista del que fue testigo el barrio de El Llano aún no está cerrada. Aunque la víctima, una mujer de 38 años, ya se recupera en su casa, y el agresor, un hombre nacido en Asturias, ya ingresó en la cárcel, aún quedan pesquisas por completar. Y pesquisas que pueden ser muy relevantes en el proceso de instrucción judicial abierto desde el pasado viernes, cuando tuvo lugar el ataque por la espalda y con un arma blanca en el cruce entre la calle Niño Jesús y Gaspar García Laviana. El ataque se produjo sobre las 19.50 horas cuando la víctima se dirigía a su trabajo, tal y como confirmaron fuentes cercanas al caso a LA NUEVA ESPAÑA.

El dato es relevante en términos procesales. Al implicado se le investiga, por ahora, por un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de quebrantamiento de condena. La calificación la hizo la Fiscalía y también la acusación particular, la cual ejerce el abogado gijonés Francisco Javier Rodríguez. Al haber sido el ataque pocos minutos antes de que la víctima se incorporara a su trabajo (entra a las ocho de la tarde), la investigación se centra ahora en determinar si el agresor se encontraba en esa zona esperándola. Eso sería importante porque entonces se podría entender que se da la circunstancia de alevosía, lo que permitirá a las acusaciones pedir penas por el delito de asesinato en grado de tentativa.

Las labores se centran, por tanto, en revisar cámaras de seguridad del barrio. El objetivo, en el caso de que así fuera, será determinar cuánto tiempo llevaba ahí. El ataque, en cualquier caso, fue feroz. "Le dio en la espalda, como le dio en el cuello. Le dio ahí como le podía haber dado en el cuello. Nosotros, como parte, también entendemos que la voluntad del ataque era acabar con su vida", reflexionó el letrado Francisco Javier Rodríguez sobre lo sucedido el viernes. La mujer sufrió las citadas cuatro heridas, dos en el hombro y otras dos en la cara. Los servicios sanitarios la evacuaron al Hospital de Cabueñes. Su estado ahora es óptimo. "Ya está en casa, recuperándose", añadió el letrado.

Orden de alejamiento de hace un mes

Al implicado también se le atribuye un delito de quebrantamiento de condena. Esto es porque tenía una orden de alejamiento sobre la mujer impuesta judicialmente hace poco tiempo. De hecho, en términos jurídicos, aún era cautelar, ya que se derivaba de otra agresión física, eso sí, menos grave que la del viernes, acontecida hace cosa de un mes.

En ese momento, no se determinó su ingreso en prisión. Un ingreso en prisión que, por ahora, es provisional, comunicada y sin fianza. La Fiscalía solicitó esta medida al tribunal de instancia de Gijón, plaza número 4. Se entendió, por un lado, que había riesgo de fuga y también que había riesgo de reincidencia. O sea, que volviera a atentar contra la chica, como precisamente había hecho ya hace cosa de un mes.

El ataque generó mucha expectación. El cruce de la calle Niño Jesús con Gaspar García Laviana es una zona concurrida de la ciudad por la proximidad que hay hacia la citada avenida. Además, a muy pocos metros hay dos locales hosteleros cuyas terrazas son muy populares. Y más a esa hora de la tarde. La chica, tras el ataque, de hecho, tuvo que sentarse en una de ellas. Fue en este local donde se le prestó ayuda, sacándole unos trapos con los que poder limpiarse las heridas.

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La Policía Nacional acudió al lugar de los hechos. Atendió a la chica, a la cual trasladaron al Hospital de Cabueñes. En el principal centro sanitario de la ciudad descartaron que las heridas fueran más graves de lo que ya parecían. El agresor no se quedó en el lugar de los hechos. Se le detuvo horas después.

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