Crimen en Massanassa
Detenido tras matar a su tío de una cuchillada en el corazón en Valencia
Los hechos han ocurrido a las cinco de la madrugada de este jueves tras una discusión a la salida de un bar
Víctima y agresor son de nacionalidad colombiana y ya en la calle uno le ha asestado una cuchilladaal otro en el corazón
Una nueva víctima mortal tras una discusión a la salida de un bar. Esta vez ha ocurrido en Massanassa, municipio a las afueras de la ciudad de Valencia, donde tío y sobrino se habían enzarzado en una pelea por motivos que de momento se desconocen, llegando a intervenir gente del propio establecimiento de hostelería que los separó. No obstante, la pelea continuó en la calle hasta el punto de que el sobrino, supuestamente, lanzara contra una farola a su tío y se golpeara para, a continuación, asestarle una puñalada certera a la altura del corazón.
Los hechos han sucedido a la altura del número 140 de la avenida de Blasco Ibáñez en Massanassa. Tras alertar al 112, de inmediato se ha puesto en marcha el protocolo de muertes violentas y se han presentado varias patrullas de la Policía Local y de la Guardia Civil.
Tras comprobar que, efectivamente, se trataba de una muerte violenta, se ha personado la comisión judicial con el forense y el juez de guardia de Catarroja, procediendo al levantamiento del cadáver sobre las seis y media de la mañana de este jueves. La víctima mortal, Jeiver O. P., de nacionalidad colombiana y de unos 50 años de edad, ha sido trasladada al Instituto de Medicina Legal de València (IML), donde en las próximas horas se le practicará la autopsia que aportará más datos sobre este nuevo crimen.
El supuesto autor de los hechos ha sido detenido y trasladado hasta las dependencias de la Guardia Civil.
Fuente: Levante - EMV
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