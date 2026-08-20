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Cataluña

Muere un bañista en una playa de Tarragona con bandera roja

Los hechos han tenido lugar en el arenal de Llevant de Cunit y el aviso al teléfono de emergencias 112 se recibió poco antes de las dos de la tarde

Playa de Cunit

Playa de Cunit / Joan Revillas

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Germán González

Barcelona

Un hombre de 50 años y nacionalidad española ha fallecido esta tarde mientras se bañaba en la playa de Llevant de Cunit, en Tarragona. El aviso al teléfono de emergencias 112 se recibió poco antes de las dos de la tarde. El socorrista de la playa había sacado del agua a un hombre inconsciente y le estaba practicando maniobras de reanimación.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado una ambulancia medicalizada y una ambulancia básica del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) , pero no se pudo hacer nada para salvarle la vida.

En el momento del incidente, la playa disponía de servicio de vigilancia y socorrismo y ondeaba bandera roja, que prohíbe el baño. Los Mossos d'Esquadra han desplazado cuatro dotaciones, entre ellas efectivos de la Unidad de Investigación de El Vendrell, que se han hecho cargo de las diligencias y de las gestiones correspondientes con el juzgado.

Con esta víctima, ya son 20 las personas fallecidas en las playas catalanas desde que el 15 de junio comenzó oficialmente la campaña de baño.

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Desde Protección Civil de la Generalitat se recuerda la importancia de extremar las precauciones en playas, piscinas y aguas interiores este verano. Con bandera roja está prohibido bañarse y respetar siempre las indicaciones del personal de vigilancia y socorrismo. Si se observa que alguien se encuentra mal o tiene dificultades en el agua, es necesario avisar urgentemente el servicio de socorrismo o llamar al teléfono 112 para facilitar una actuación rápida.

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Fuente: El Periódico

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