Más de cuarenta heridos al explotar material pirotécnico en unas fiestas en Navarra

Más de cuarenta personas han resultado heridas, tres de las cuales han requerido su traslado al hospital, tras la explosión de material pirotécnico en el balcón del Ayuntamiento de Noáin en el inicio de sus fiestas patronales.

En el Hospital Universitario de Navarra se están atendiendo por quemaduras a tres varones de 53, 54 y 41 años, que están en proceso de valoración, según la información facilitada por el departamento de Salud del Gobierno navarro.

Por su parte, en el centro de salud de Noáin se han atendido 47 pacientes, todos ellos de carácter leve, principalmente por dolores de oído, quemaduras y lesiones leves. Ninguno de ellos ha precisado traslado al hospital.

El suceso ha tenido lugar a las 12:02 horas, nada más lanzarse el cohete que abría las fiestas, y hasta el lugar han acudido bomberos de Cordovilla, ambulancias de soporte vital avanzado y soporte vital básico, un equipo médico, agentes de la Policía Local, de la Policía Foral y de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de las diligencias, según informa el 112-SOS Navarra.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Luis Maya, ha indicado a EFE que se ha lanzado el primer cohete del chupinazo y, después, con el lanzamiento del segundo el empleado de servicios múltiples llevaba todos los cohetes en la mano. "Entre tanta gente, no sé si un descuido o un empujón, ha prendido todos los cohetes a la vez con la mecha y han explotado en el balcón del Ayuntamiento, con el balcón completamente lleno", ha explicado.

Entre los trasladados al hospital figura el empleado de servicios múltiples, según el concejal que ha señalado que se espera una "pronta recuperación" de los heridos trasladados al hospital, según les transmiten los servicios médicos.

Ha añadido que se ha habilitado el salón de plenos como hospital de campaña para atender a los heridos.

"Contábamos con gente de Protección Civil, de Policía Municipal, de Guardia Civil, bomberos, gente del centro de salud, que lo tenemos colindante al Ayuntamiento", ha detallado tras lo que ha subrayado que la actuación "ha sido rápida". "Casi estamos agradecidos de que no ha pasado más de lo que podía haber pasado", ha agregado.

La explosión, según han indicado a EFE testigos presenciales, ha generado "una gran angustia y momentos de confusión" tanto en el balcón como en la plaza, ya que "no había más que humo y ruido". En el balcón junto a miembros de la corporación había miembros de la asociación de jubilados y niños.

Guardia Civil investiga las causas que han originado la explosión del material pirotécnico

Guardia Civil de Navarra ha asumido la investigación sobre la explosión accidental de varios cohetes durante el inicio de las fiestas de Noáin, que ha provocado el traslado de tres heridos al Hospital Universitario de Navarra.

El suceso ha tenido lugar sobre las 12 horas ante el balcón del Ayuntamiento, desde donde se lanzan los cohetes que anuncian el inicio de las fiestas.

En concreto, la Guardia Civil ha iniciado la correspondiente inspección técnica ocular en el interior del balcón y la toma de declaraciones a los testigos presenciales para esclarecer los motivos exactos por los que se ha iniciado la ignición del material pirotécnico.

Según han explicado desde el Instituto Armado, el incidente se ha producido en el interior del balcón del Ayuntamiento de la localidad, donde varios cohetes han prendido de forma accidental, lo que ha provocado una fuerte explosión en una zona especialmente concurrida debido a la gran multitud de personas que se encontraba congregada en el lugar para presenciar el comienzo de las fiestas.

Se ha desplegado un dispositivo asistencial y preventivo con dotaciones sanitarias trasladadas de urgencia hasta el punto donde se han atendido a las personas afectadas por el impacto de la detonación, realizando un triaje médico prioritario.

A pesar del elevado número de afectados, la intervención médica ha determinado que la gran mayoría presentaba cuadros leves que no revestían gravedad. No obstante, han sido trasladadas en ambulancia tres personas hasta las instalaciones del Hospital Universitario de Navarra (HUN) para su "exhaustiva valoración y atención especializada", quedando dos de ellas ingresadas con pronóstico reservado. Las autoridades sanitarias ha confirmado que la totalidad de los heridos se encuentran fuera de peligro vital.

De hecho, tan solo queda uno de los tres heridos atendidos en un centro hospitalario tras la explosión de la pirotecnia en el inicio de las fiestas de Noáin (Navarra). Según han informado fuentes del departamento de Salud, en el Hospital Universitario de Navarra (HUN) han sido atendidos tres varones, dos de ellos ya dados de alta a su domicilio por quemaduras en extremidades inferiores.

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Los agentes de la Guardia Civil desplegados en el operativo han asegurado el perímetro de seguridad en torno al edificio consistorial para garantizar la labor asistencial.

Fuente: El Periódico