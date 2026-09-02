Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AutismoContempopráneaEntrevistaFútbol
instagram

Sucesos

Localizado el cadáver de un bebé dentro de una bolsa en la provincia de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han hallado el cuerpo sin vida al destapar un envoltorio ensangrentado en el rellano de un bloque

Vista del barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs.

Vista del barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs. / MANU MITRU

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Jordi Ribalaygue

Barcelona

El cadáver de un bebé ha sido localizado envuelto y abandonado este miércoles dentro de un bloque del barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs, en la provincia de Barcelona. El cuerpo sin vida se ha encontrado en un rellano de una de las comunidades del bloque de la calle Llevant.

Los Mossos d'Esquadra han recibido aviso del hallazgo de una bolsa ensangrentada dentro de una escalera del edificio. Los agentes se han personado y, al destapar el envoltorio, han dado con el cadáver de un bebé.

Noticias relacionadas

La comitiva judicial se ha dirigido al lugar de los hechos. Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación, sin que consten detenidos por el momento.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nuevo golpe al narcotráfico en Badajoz: la Guardia Civil interviene 423 kilos de cocaína en una furgoneta
  2. Nuevo caso del fraude de la transferencia bancaria en Badajoz: detenido un timador con 19 denuncias a sus espaldas
  3. Cinco horas, 66 espacios y más de 180 actividades: Badajoz vivirá este sábado su mayor Noche en Blanco
  4. Los nuevos restos hallados en la avenida de Huelva de Badajoz no impiden que continúe la obra
  5. La Policía Nacional de Badajoz investiga el incendio del garaje de una vivienda en el Cerro de Reyes
  6. Dos vehículos calcinados y otros tres afectados por un incendio de madrugada en la calle Conil de Badajoz
  7. Los Rebeldes, La Frontera y Diván du Don estarán en el Rock & Rett de Badajoz
  8. Cerro de Reyes critica la limpieza 'a medio gas' del Rivillas y el Calamón en Badajoz y exige un mantenimiento integral

Reparar el aula incendiada del colegio Guadiana de Badajoz costará 20.000 euros

Reparar el aula incendiada del colegio Guadiana de Badajoz costará 20.000 euros

Las empresarias de la provincia cuentan con una nueva red para impulsar sus proyectos

Las empresarias de la provincia cuentan con una nueva red para impulsar sus proyectos

Óvulos congelados: las futbolistas juegan la prórroga de la maternidad

Óvulos congelados: las futbolistas juegan la prórroga de la maternidad

Pedir cita médica por WhatsApp ya es posible en el Área de Salud de Llerena-Zafra

Pedir cita médica por WhatsApp ya es posible en el Área de Salud de Llerena-Zafra

Malaria y mosquitos, en el foco de cerca de 200 expertos de más de 30 países reunidos en Extremadura

Malaria y mosquitos, en el foco de cerca de 200 expertos de más de 30 países reunidos en Extremadura

La extremeña Maribel Ramos presidirá Casa 47 en plena expansión de la vivienda pública

La extremeña Maribel Ramos presidirá Casa 47 en plena expansión de la vivienda pública

Apple desvela los nuevos sueldos de Ternus y Cook, que se repartirán unos 93 millones anuales

Apple desvela los nuevos sueldos de Ternus y Cook, que se repartirán unos 93 millones anuales

Policías de paisano vigilarán a los menores en la Feria de Mérida y habrá controles de alcoholemia y drogas en los accesos

Policías de paisano vigilarán a los menores en la Feria de Mérida y habrá controles de alcoholemia y drogas en los accesos
Tracking Pixel Contents