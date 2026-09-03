Violencia de Género
Detenido en Santander un joven de 18 años por agredir a su pareja de 17
La menor tuvo que ser trasladada al hospital
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Europa Press
SANTANDER
La Policía de Santander ha detenido esta madrugada a un joven de 18 años por agredir a su pareja de 17 tras una discusión en la calle.
El joven fue detenido sobre la 1.30 horas en la calle Castilla como presunto autor de un delito de violencia de género, ya que poco antes, tras una discusión, había agredido físicamente a su pareja, tirándola del pelo, empujándola y arrojándola al suelo.
La menor fue trasladada por los agentes al Hospital Marqués de Valdecilla para ser asistida.
Por estos hechos, se han instruido diligencias para el juzgado por un supuesto delito de violencia de género.
- Nuevo golpe al narcotráfico en Badajoz: la Guardia Civil interviene 423 kilos de cocaína en una furgoneta
- Nuevo caso del fraude de la transferencia bancaria en Badajoz: detenido un timador con 19 denuncias a sus espaldas
- Cinco horas, 66 espacios y más de 180 actividades: Badajoz vivirá este sábado su mayor Noche en Blanco
- Los nuevos restos hallados en la avenida de Huelva de Badajoz no impiden que continúe la obra
- María Guardiola elogia el Concurso de Desayunos de Badajoz
- La Policía Nacional de Badajoz investiga el incendio del garaje de una vivienda en el Cerro de Reyes
- Rede Expressos incorpora Badajoz a su red nacional con buses a Lisboa desde 8 euros
- Dos vehículos calcinados y otros tres afectados por un incendio de madrugada en la calle Conil de Badajoz