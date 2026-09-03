Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AutismoContempopráneaEntrevistaFútbol
instagram

Investigación

Herido de gravedad un hombre tras ser disparado en la localidad vizcaína de Barakaldo

Una persona ha sido detenida por los hechos en la localidad de Amurrio (Álava), según han confirmado fuentes municipales

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza / EUROPA PRESS - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

BILBAO

Un hombre ha resultado herido, al parecer, de gravedad tras ser disparado desde un vehículo en la localidad vizcaína de Barakaldo. Una persona ha sido detenida posteriormente por estos hechos en Amurrio, según han confirmado fuentes municipales.

El suceso se ha registrado a última hora de la tarde de este jueves en la zona de Lasesarre, donde se ha producido un tiroteo desde un vehículo que ha alcanzado "gravemente" a un varón. Tras los disparos, el coche se ha dado a la fuga.

Noticias relacionadas

La víctima ha sido atendida por los servicios sanitarios y posteriormente trasladada a un centro hospitalario. Por lo que respecta al presunto autor de los disparos, según han explicado las mismas fuentes, ha sido detenido posteriormente en la localidad alavesa de Amurrio.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nuevo golpe al narcotráfico en Badajoz: la Guardia Civil interviene 423 kilos de cocaína en una furgoneta
  2. Nuevo caso del fraude de la transferencia bancaria en Badajoz: detenido un timador con 19 denuncias a sus espaldas
  3. Cinco horas, 66 espacios y más de 180 actividades: Badajoz vivirá este sábado su mayor Noche en Blanco
  4. Los nuevos restos hallados en la avenida de Huelva de Badajoz no impiden que continúe la obra
  5. María Guardiola elogia el Concurso de Desayunos de Badajoz
  6. La Policía Nacional de Badajoz investiga el incendio del garaje de una vivienda en el Cerro de Reyes
  7. Rede Expressos incorpora Badajoz a su red nacional con buses a Lisboa desde 8 euros
  8. Dos vehículos calcinados y otros tres afectados por un incendio de madrugada en la calle Conil de Badajoz

Luis Oliver: «Mi objetivo es estar lo más arriba posible y ascender»

Luis Oliver: «Mi objetivo es estar lo más arriba posible y ascender»

Los ceutíes vuelven a manifestarse, esta vez por los emplazamientos para los migrantes que está preparando el Gobierno

Los ceutíes vuelven a manifestarse, esta vez por los emplazamientos para los migrantes que está preparando el Gobierno

La Policía encuentra los restos óseos de Nizan, el bebé que fue enterrado en una vivienda de Tarragona

La Policía encuentra los restos óseos de Nizan, el bebé que fue enterrado en una vivienda de Tarragona

Un cuarto nombre se suma a la carrera en las primarias del PSOE de Badajoz: Fernando López Salazar

Un cuarto nombre se suma a la carrera en las primarias del PSOE de Badajoz: Fernando López Salazar

Vídeos que se han hecho virales en Marruecos de nadadores en la travesía a Ceuta.

La planta que crece en maceta, ocupa poco espacio y se llena de flores: es perfecta para plantar a partir del 21 de septiembre

La planta que crece en maceta, ocupa poco espacio y se llena de flores: es perfecta para plantar a partir del 21 de septiembre

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 es el recopilatorio que llevas 18 años esperando

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 es el recopilatorio que llevas 18 años esperando

Una asociación animalista denuncia una prueba con zorros vivos en una madriguera artificial en Badajoz

Una asociación animalista denuncia una prueba con zorros vivos en una madriguera artificial en Badajoz
Tracking Pixel Contents