Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AutismoContempopráneaEntrevistaFútbol
instagram

Atendidos por el SEM

Dos heridos graves, uno de ellos crítico, por una intoxicación de monóxido de carbono en un barco en el Port de Barcelona

La intoxicación deja un total de 19 afectados, algunos de los cuales son leves y otros han resultado ilesos

Una foto de archivo del Port de Barcelona.

Una foto de archivo del Port de Barcelona. / El Periódico

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Barcelona

Un incidente con monóxido de carbono en el depósito de un barco en el Puerto de Barcelona ha dejado una veintena de heridos, según ha informado el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). Una de las personas intoxicadas ha sido trasladada en estado crítico al Hospital Clínic. Otra, en estado grave, ha sido trasladada al Hospital Moisès Broggi.

Además, otros cuatro heridos leves han sido dados de alta en el propio puerto y otras nueve personas han resultado ileso. Un total de 12 ambulancias del SEM han sido activadas.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los nuevos restos hallados en la avenida de Huelva de Badajoz no impiden que continúe la obra
  2. María Guardiola elogia el Concurso de Desayunos de Badajoz
  3. La Policía Nacional de Badajoz investiga el incendio del garaje de una vivienda en el Cerro de Reyes
  4. Rede Expressos incorpora Badajoz a su red nacional con buses a Lisboa desde 8 euros
  5. Extremadura convoca 35 plazas de Policía Local: estos son los municipios, requisitos y pruebas
  6. Las primarias del PSOE en Badajoz se animan: hay tres precandidatos
  7. La Crónica de Badajoz regala a sus lectores tazas con la imagen de la Virgen de la Soledad
  8. La Guardia Civil interviene 103 tórtolas y libera dos en un control de caza en Valverde de Llerena

Concha Baños da el primer paso para ser la candidata del PSOE a la alcaldía de Badajoz: "No me presento para ganar unas primarias, me presento para ganar las elecciones"

Concha Baños da el primer paso para ser la candidata del PSOE a la alcaldía de Badajoz: "No me presento para ganar unas primarias, me presento para ganar las elecciones"

Los 33 millones de las ayudas para fertilizantes a agricultores extremeños se cobran este viernes

Los 33 millones de las ayudas para fertilizantes a agricultores extremeños se cobran este viernes

Video | Anselmo Solana, precandidato a las primarias del PSOE de Badajoz

Pradales ve a Sánchez "noqueado" con Ceuta y dice que si no soluciona la crisis la legislatura "está acabada"

Pradales ve a Sánchez "noqueado" con Ceuta y dice que si no soluciona la crisis la legislatura "está acabada"

Ghost of Yotei: Complete Edition recupera la figura de Jin Sakai para el modo supervivencia

Ghost of Yotei: Complete Edition recupera la figura de Jin Sakai para el modo supervivencia

Qué ver en la Noche en Blanco de Badajoz: guía para no perderse entre más de 180 actividades

Qué ver en la Noche en Blanco de Badajoz: guía para no perderse entre más de 180 actividades

Crimson Desert Enhanced: la expansión Charting the Unknown nos permitirá navegar, bucear y gestionar propiedades

Crimson Desert Enhanced: la expansión Charting the Unknown nos permitirá navegar, bucear y gestionar propiedades

Detenido en Talavera la Real un hombre con dos órdenes de ingreso en prisión

Detenido en Talavera la Real un hombre con dos órdenes de ingreso en prisión
Tracking Pixel Contents