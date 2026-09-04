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Mata a tiros al novio de su expareja

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El presunto asesino disparó desde un vehículo. Sabía cuál era su objetivo: el novio de su expareja. Le propinó varios tiros antes de darse a la fuga. Ocurrió ayer por la tarde en Barakaldo. La moto de la víctima, de 48 años, sigue en el lugar del crimen. Este vecino presenció los momentos posteriores al asesinato. La víctima pudo ser reanimada y trasladado al hopsital, donde esta madrugada ha fallecido. Sus compañeros de trabajo, y amigos, hoy lo recuerdan. El presunto asesino fue lozalizado a 40 kilometros del crimen. En su vehículo encontraron una escopeta, con la que habría disparado. Ahora permanece en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial. Más información