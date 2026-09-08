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Prisión para un detenido en Benidorm por violar y asfixiar a su pareja mientras lo grababa

La Fiscalía consideraba que el encarcelamiento es la única medida capaz de garantizar la seguridad de la víctima ante el incumplimiento reiterado de la orden de alejamiento que estaba vigente

Los hechos se están investigando por un magistrado de Benidorm.

Los hechos se están investigando por un magistrado de Benidorm. / ALEX DOMINGUEZ

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J. A. Martínez

J. A. Martínez

Un juez de Benidorm ha decretado prisión sin fianza para un hombre detenido por agredir sexualmente a su pareja de la que tenía una orden de alejamiento. Unas agresiones que, según la denuncia, eran especialmente violentas, ya que el hombre asfixiaba a la víctima mediante la técnica del mataleón y llegaba a morderla. Todo ello además mientras lo grababa en vídeo. Ante los reiterados incumplimientos de la orden de alejamiento y la gravedad de los hechos denunciados, la Fiscalía pidió el encarcelamiento, al valorar que era la única medida que podía garantizar la seguridad de la víctima. Por su parte, el procesado, que está defendido por el abogado Francisco González, se ha acogido a su derecho a no declarar, tras negar de forma sucinta los hechos que le imputaba su pareja.

La defensa va a solicitar que los vídeos sean analizados por un forense para determinar si existe algún tipo de trastorno por parte del investigado. Los encuentros sexuales eran grabados por ambos y esa grabación recogía algunas de las agresiones denunciadas. De hecho, hay alguna discusión porque él exige a la víctima que borrara el vídeo. En este sentido, el letrado ha anunciado que recurrirá la prisión por considerarla una medida desproporcionada, al valorar que ambos quedaban de mutuo acuerdo.

Los hechos denunciados se produjeron entre los meses de julio y agosto, en los que se habrían cometido múltiples incidentes distintos con agresiones sexuales reiteradas, amenazas y malos tratos. Las violaciones habrían tenido lugar el 24 de julio sobre las 17:10 horas en las proximidades del Hospital Comarcal de La Vila Joiosa; la tarde del 30 de julio en el domicilio del propio investigado; y el 1 de agosto en las inmediaciones de un polígono de La Vila Joiosa. Se da la circunstancia de que las violaciones fueron grabadas en vídeo y han sido usadas como prueba en el procedimiento para tratar de demostrar que hubo violencia.

Concretamente en los hechos ocurridos el 24 de julio, se apreciaría que además de los golpes y bofetadas a la víctima, este trata de asfixiar a la mujer mediante la técnica del mataleón, una maniobra de estrangulamiento que se realiza por la espalda de la víctima, rodeando su cuello con uno de los brazos y que puede dejarla inconsciente en unos pocos segundos. La denuncia de la mujer incluye agresiones sexuales tanto vaginales, como anales y bucales. De hecho, la amenaza con la penetración anal era usada frecuentemente por el investigado hacia su pareja en el caso de que no accediera a lo que le pedía. El sospechoso fue arrastado la semana pasada y el juez ordenó la prisión el jueves 3 de septiembre.

Mensajes amenazantes

La denuncia incluye también varios episodios de amenazas que se habrían producido de manera reiterada durante todo el verano. Según la Fiscalía los abundantes mensajes de WhatsApp, por Instagram o el historial de llamadas de la víctima, con audios y fotografías, en las que también se reflejarían las lesiones, servirían para corroborar el contenido de la denuncia. Asimismo la mujer denunció que el día anterior a la primera violación, el procesado propinó a la víctima un mordisco en la mano izquierda y pellizcos en la pierna. Se da la circunstancia además de que el investigado tenía vigente una orden de alejamiento dictada por la sección de Violencia sobre la Mujer de los tribunales de Instancia de Benidorm.

Al detenido se le imputan delitos continuados de agresión sexual, amenazas, maltrato, acoso y quebrantamiento de medida cautelar. A lo largo de ese verano y poco antes de que se cometiera la primera de las agresiones sexuales, otro juzgado de Benidorm ya había acordado una orden de alejamiento de manera cautelar del procesado hacia la víctima.

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El Ministerio Fiscal enfatizó en su escrito la ineficacia de las opciones de protección previas para frenar la conducta del investigado. A juicio de la acusación pública, la concatenación de episodios violentos a pesar de las prohibiciones impuestas demuestra el total "fracaso de las medidas cautelares alternativas", lo que convirtió el ingreso en prisión en la única vía viable y proporcionada para neutralizar la reiteración delictiva y blindar la integridad física y psicológica de la víctima. Aunque el detenido es de nacionalidad española, entiende el fiscal que la gravedad de las penas a las que se enfrenta podrían suponer un riesgo de fuga.

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Fuente: Información

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