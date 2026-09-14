Investigación
Detenido un hombre en Sevilla por apuñalar presuntamente a una mujer
El suceso ocurrió de madrugada y la víctima fue trasladada al hospital
Redacción
Un hombre ha sido detenido en la madrugada de este lunes, 14 de septiembre, por apuñalar presuntamente a una mujer en el barrio sevillano de El Juncal.
El suceso ocurrió sobre las 4.00 horas, cuando una llamada alertó al 112 de que se estaba produciendo una “fuerte pelea” en el lugar. Los testigos aseguraron que se escuchaban golpes y fuertes gritos, así como amenazas de apuñalar a la víctima.
En el momento del altercado, la mujer se encontraba junto a sus dos hijos, uno de ellos menor de edad, de 14 años, según fuentes conocedoras del suceso.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y los servicios sanitarios del 061. Los agentes de la Policía Nacional detuvieron al presunto autor de los hechos, que está previsto que pase a disposición judicial este martes.
La mujer fue trasladada a la unidad de Traumatología del Hospital Virgen del Rocío. Por el momento, se investigan las circunstancias en las que se produjo el altercado.
Fuente: El Correo de Andalucía
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