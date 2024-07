La falta de consenso político pone en jaque el futuro de la mancomunidad Don Benito-Villanueva

El futuro de la Mancomunidad Don Benito-Villanueva no está nada claro. Este lunes, la alcaldesa de Villanueva de la Serena, Ana Belén Fernández, advirtió que la localidad que gobierna saldrá del ente mancomunado si la alcaldesa de Don Benito continúa utilizando este organismo para atacar a su ciudad.

Todo ello a raíz de la polémica surgida hace apenas unos días cuando los socialistas votaron en contra de continuar con el proyecto de transporte urbano entre ambas ciudades sin antes llevar a cabo un estudio de costes.

El malestar de los socialistas villanovenses viene motivado principalmente por la argumentación de la alcaldesa de Don Benito, María Fernanda Sánchez, al voto contrario del PSOE. Desde Siempre Don Benito señalan que el consistorio serón atraviesa por dificultades económicas, motivo por el cual declinaron continuar adelante con el proyecto.

Y es que cabe recordar que ambos consistorios deberían aportar por separado cerca de un millón de euros cada uno, a lo que se sumaría la subvención ministerial de 2,5 millones de euros. Una cantidad económica que además debe ejecutarse antes del 31 de diciembre y que deberá ser devuelta con intereses de no ser así.

50.000 habitantes

Para la primera edil villanovense es «insólito» que se utilice la mancomunidad para atacar a una ciudad y que la subvención vino a raíz del anuncio de fusión, ya que formarían una ciudad de más de 50.000 habitantes. Ahora, sin embargo, al no estar fusionadas, el mantenimiento de este servicio debe ser asumido por los consistorios y el de Villanueva no está dispuesto a hacerlo sin antes llevar a cabo un estudio de viabilidad. «Seguimos siendo dos ciudades por separado y no sabemos lo que nos costaría mantenerlo, cuánto va a costar la explotación, quién se iba a encargar y cuánto tiempo podríamos asumirlo», apuntó la primera edil villanovense.

En la misma línea, Manuel Gómez indicó que el PSOE de Don Benito no va a participar en los proyectos de los que no tenga información previa y señaló que su partido «no quiere ser cómplice de este despilfarro y de esta forma de gobernar». Además, indicó que «cuestión de voluntad» y que sin ese estudio de costes no van a seguir adelante con el proyecto.

Ausencia en el pleno

Por todo ello los socialistas anunciaron que no se iban a presentar en la sesión plenaria que debía celebrarse este lunes.

«En el pleno anterior dejamos clara nuestra posición y se votó. La votación resultó empate y la presidenta de la mancomunidad (María Fernanda Sánchez), en una dejación de funciones, debería haber desempatado con el voto de calidad, pero no lo hizo porque no quiso. Ahora convocan otro pleno con este asunto en el orden del día, no vamos a participar en este circo», arguyó la alcaldesa Ana Belén Fernández.