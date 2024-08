Continúa la batalla de Sol de la Cruz para recuperar su vivienda ocupada en Zalamea

El pasado mes de marzo, la ilipense Sol de la Cruz iniciaba una huelga de hambre a las puertas de la casa ocupada de su padre fallecido tiempo atrás. La hasta entonces pareja de su progenitor, tras la muerte de éste, decidió ocupar la vivienda en la que residía y a partir de ahí se inició una batalla judicial que todavía hoy continúa.

Varios meses después de aquella huelga de hambre, Sol de la Cruz cuenta cómo todavía la justicia todavía no ha terminado de culminar un proceso que no para de dilatarse en el tiempo.

Y todo a pesar de que el pasado 14 de junio un auto judicial dictó una orden de ejecución provisional para que la ocupante procediera a abandonar el inmueble, algo que hasta la fecha no ha ocurrido hasta la fecha en un proceso que sigue alargándose, según lamenta la propia afectada Sol de la Cruz. De hecho, el desahucio estaba programado inicialmente para el 21 de mayo, pero se retrasó. Posteriormente se solicitó la ejecución de la sentencia, prevista para el 19 de julio. Sin embargo, tal y como cuenta De la Cruz, dos días antes la mujer ocupante presentó una oposición, lo que provocó un retraso en el desalojo previsto inicialmente.

Situación «injusta»

Ante este escenario, Sol de la Cruz lamenta que la situación que está viviendo ella y su familia es «injusta» y señal que «la ley no va de la mano de la justicia. Yo me estoy arruinando, ya que no puedo sostener ya más gasto de abogados y he tenido que irme a vivir a casa de mi madre con mi hija», apunta al respecto. A eso además, añade que «a nivel de salud mental y física este proceso está siendo horrible, una auténtica pesadilla».

Desde hace varios años están inmersos en una batalla judicial para recuperar esta vivienda, pero sin éxito hasta el momento. Sol, cansada de tanto proceso y de lo que denuncia como «estafa judicial» de la presunta ocupa, decidió acampar varias semanas a las puertas de la finca donde se encuentra la vivienda para hacer una huelga de hambre. Durante días no ingirió nada más que agua por una causa que considera justa. «Estamos ante una situación límite y el objetivo de esta huelga es que la justicia, el colegio de abogados y los políticos nos escuchen», sostenía entonces. Su padre, Francisco de la Cruz, falleció hace cuatro años a causa de un cáncer y, desde entonces, la expareja de su progenitor, Manuela, reside en esta vivienda que «no quiere abandonar», según denuncia la propia hija del fallecido.

Aún así parece que esta situación aún tendrá algún capítulo más.