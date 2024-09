El Ayuntamiento de Don Benito pide ayuda a los vecinos para acabar con la proliferación de palomas

El Ayuntamiento de Don Benito ha pedido colaboración a los dueños de los edificios donde anidan las palomas tras lo que tachan como «excesiva proliferación» de estos animales en distintos puntos de la ciudad y el «grave problema» que esto supone para el mantenimiento y limpieza de calles y edificios públicos y particulares.

Según han señalado desde el consistorio calabazón, han hecho este requerimiento a la colaboración ciudadana y han pedido ayuda a los propietarios de aquellos edificios en los que han detectado la presencia de palomas.

A eso añaden que los inmuebles en los que anidan son varios, algunos de ellos «en estado de abandono», según argumentan desde el consistorio. «Tienen abiertas ventanas y huecos que permiten el acceso de las palomas y su uso como zonas de anidamiento para sus crías. Estos huecos deben cerrarse o protegerse para que estos animales no puedan entrar en ellos», han apostillado. Por este motivo, también apuntan que en caso de que los posibles dueños de estos inmuebles no se encuentren en la ciudad y no puedan por lo tanto solucionar el problema, pueden ponerse en contacto con el Ayuntamiento para determinar la forma de proceder según el caso y la situación.

Cifran la reducción de este número de aves en alrededor de un 80% en el último año.