Actividad estival
Más de 500 personas participan en la ruta nocturna a Magacela
Se ha celebrado la trigésimo tercera edición de esta propuesta veraniega, que cada año gana más adeptos y que está consolidada
Samuel Sánchez
Alrededor de 500 personas tomaron parte el pasado fin de semana en la trigésima tercera edición de la Marcha Nocturna a Magacela, una cita que se celebra cada año coincidiendo con la luna llena de agosto.
La ruta, de unos doce kilómetros y dificultad baja, permitió que tanto niños como adultos pudieran disfrutar de esta experiencia nocturna. La salida se dio a las desde la estación del ferrocarril de Voññamievay, tras recorrer el trayecto, los participantes llegaron al barrio de El Pilar, en la parte baja de Magacela. Allí fueron recibidos con agua, fruta y sangría, además de tener la oportunidad de dejar sus impresiones en un libro que recoge vivencias desde hace más de 25 años y que se consolida como una propuesta ya tradicional.
