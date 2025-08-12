Don Benito acoge un programa infantil inclusivo

El centro educativo Margarita Salas, en Don Benito, acoge desde hace algunos días la celebración del programa Espacios Educativos Saludables, que se desarrollará hasta el próximo 29 de agosto en horario matinal de diez a dos y de lunes a viernes.

Según han detallado desde el consistorio dombenitense, esta iniciativa tiene como objetivo «favorecer la inclusión social de niños de familias en situación de vulnerabilidad» y para su desarrollo han contratado a cinco maestros, que trabajan junto a voluntarios. En este campamento urbano se llevan a cabo actividades integradoras, visitas, excursiones y talleres educativos en valores.

Además, destacan que además del componente lúdico y formativo, este recurso facilita la conciliación familiar y permite a las familias compaginar el cuidado de los pequeños con otras ocupaciones. El campamento está dirigido a menores de entre cinco a doce años aunque, de forma excepcional, pueden participar niños de cuatro años.