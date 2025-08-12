Nuevos avances en la construcción de un nuevo graderío en Villanueva de la Serena

La construcción del nuevo graderío del campo de fútbol de césped artificial anexo al Municipal Villanovense, en Villanueva de la Serena, ha dado un paso importante al aprobarse el proyecto de ejecución de las obras.

Así lo ha detallado el consistorio serón a través de la portavoz municipal, María Lozano, que explicó ayer lunes en rueda de prensa que la inversión de esta actuación asciende a 372.000 euros. Asimismo, este nuevo graderío contará con un módulo cubierto con capacidad para 360 espectadores, distribuidos en cuatro niveles, y será accesible para personas con movilidad reducida. Además, se construirán cuatro almacenes de 45 metros cuadrados cada uno para el mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones.

Distintas mejoras

Entre las mejoras contempladas, se incluyen asientos individuales y una barandilla de 91 metros que separará la zona de juego del público. Estas actuaciones estarán recogidas como mejoras puntuables en el pliego de licitación, con hasta 25 puntos cada una, mientras que la oferta económica podrá alcanzar un máximo de 50 puntos.

Desde el consistorio se prevé que las obras se adjudiquen en otoño y tengan un plazo de ejecución de seis meses, por lo que podrían estar finalizadas en la primera mitad de 2026.