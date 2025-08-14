Iniciativa solidaria

Buscan recaudar fondos en Don Benito para ayudar a los enfermos de ELA

El 27 de septiembre se celebrará una gala solidaria con actuaciones de magia y humor

Presentación de la iniciativa solidaria.

Samuel Sánchez

Don Benito

El próximo 27 de septiembre, el auditorio del parque de Las Albercas acogerá la II Gala Esperanza, organizada por la Hermandad del Perdón con la colaboración del Ayuntamiento de Don Benito. 

El evento, que incluirá actuaciones de magia, circo y humor, destinará toda su recaudación a la Asociación ELA Extremadura para mejorar la atención a pacientes de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)), enfermedad neurodegenerativa sin cura y con una esperanza de vida de entre tres y cinco años. En este sentido, Elena Ruano, hija de un afectado, recuerda que todo el dinero que se recaude permitirá financiar servicios como fisioterapia, logopedia y materiales adaptados, servicios que no están cubiertos por el sistema público.

Por su parte, el hermano mayor de la Hermandad del Perdón, Juanba Gómez, explica que la gala busca ofrecer “un rato distendido” y solidario, con el reto principal de superar los 3.800 euros conseguidos en la primera edición.

