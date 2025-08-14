Agricultura de regadío
Quintana:«El sector tomatero es estratégico para la región»
El delegado del Gobierno visitó este miércoles una industria de Santa Amalia para conocer el desarrollo de la campaña recolectora
Samuel Sánchez
El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, visitó este miércoles las instalaciones de Tomates del Guadiana, en Santa Amalia, para poner en valor el cultivo del tomate de industria, uno de los sectores estratégicos de la agricultura regional.
La campaña de recolección, que se prolongará hasta octubre, arranca con buenas previsiones de producción, aunque por debajo de las cifras récord de 2024, con una superficie cultivada de 19.500 hectáreas y una contratación estimada de 1,84 millones de toneladas.
Quintana, acompañado por el presidente de Tomates del Guadiana y de la sectorial de Frutas y Hortalizas de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura, Domingo Fernández, subrayó la importancia económica de este cultivo, que concentra el 95% de su producción en las Vegas del Guadiana. Fernándezseñaló que, pese a que no se alcanzarán los volúmenes del pasado año, las perspectivas “siguen siendo positivas”. Mientras, el delegado recordó que la campaña generará más de 90.000 desplazamientos de vehículos entre fincas y fábricas, lo que ha motivado el refuerzo de controles de tráfico, especialmente en el estado de los neumáticos, el peso de la carga y la correcta disposición de los líquidos para evitar vertidos. En 2024 se denunciaron 612 vehículos, y se registraron siete accidentes relacionado.
