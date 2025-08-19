Un hombre resulta herido con un arma blanca tras una reyerta en Don Bentio

Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana en DonBenito, en la madrugada del sábado al domingo, y se produjo una detención

La Policía Nacional de Don Benito-Villanueva detuvo el pasado fin de semana en Don Benito a un hombre acusado de apuñalar a otro con una navaja durante una pelea registrada en la madrugada del sábado al domingo.

Traslado al hospital

La víctima resultó herida en el abdomen y fue trasladada de urgencia al Hospital Don Benito-Villanueva, donde permanece ingresada. Asimismo, el presunto autor de los hechos fue arrestado en el mismo lugar de la reyerta y ahora se enfrenta a un delito de lesiones y homicidio en grado de tentativa. De igual forma, los agentes intervinieron el arma blanca utilizada y mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.