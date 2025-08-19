Suceso
Un hombre resulta herido con un arma blanca tras una reyerta en Don Bentio
Samuel Sánchez
Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana en DonBenito, en la madrugada del sábado al domingo, y se produjo una detención
La Policía Nacional de Don Benito-Villanueva detuvo el pasado fin de semana en Don Benito a un hombre acusado de apuñalar a otro con una navaja durante una pelea registrada en la madrugada del sábado al domingo.
Traslado al hospital
La víctima resultó herida en el abdomen y fue trasladada de urgencia al Hospital Don Benito-Villanueva, donde permanece ingresada. Asimismo, el presunto autor de los hechos fue arrestado en el mismo lugar de la reyerta y ahora se enfrenta a un delito de lesiones y homicidio en grado de tentativa. De igual forma, los agentes intervinieron el arma blanca utilizada y mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.
