Vecinos de La Coronada no cesan en sus protestas en contra del biogás

Decenas de vecinos de La Coronada han vuelto a salir a la calle para rechazar la futura planta de biogás proyectada en el paraje de Los Baldíos, en el término municipal de Villanueva de la Serena y a escasos kilómetros de la localidad coronela. Convocados por la plataforma Salvemos La Coronada, los vecinos participaron el pasado fin de semana en una manifestación en Villanueva de la Serena en la que se denunció el impacto ambiental y sanitario que, a su juicio, provocaría la nueva instalación en un municipio que ya convive desde hace varias décadas con un vertedero de grandes dimensiones cercano a la localidad.

En un manifiesto, los portavoces aseguraron que la localidad presenta la menor esperanza de vida de la provincia de Badajoz y achacan esa situación a la contaminación generada por el vertedero. De igual forma, reclamaron su cierre inmediato y rechazaron la planta de biogás, que además consideran ligada a un modelo de macrogranjas y macroplantas «insostenible y nocivo».

Desde la plataforma critican también la falta de transparencia en el proceso administrativo y apuntó la contradicción del propio alcalde, que reconoció en sus redes sociales que el consistorio había presentado alegaciones contra el proyecto. «Si el Ayuntamiento alega, será porque tan buena no es para el pueblo como nos contaban», esgrimen desde el colectivo vecina, en cuya protesta recorrieron a pie varias calles de Villanueva de la Serena para acabar en la plaza de España.

La ‘burbuja’ del biogás

La protesta se produce en un contexto de fuerte expansión de este tipo de proyectos en la región. Según datos de Ecologistas en Acción, hay al menos 14 plantas de biogás en tramitación en Extremadura con capacidad para tratar más de 850.000 toneladas de residuos al año. Además, las principales zonas de concentración de proyectos son Tierra de Barros y las Vegas Altas del Guadiana, donde ya se tramitan instalaciones en los términos municipales de Don Benito, Valdetorres, Villanueva de la Serena y Medellín, según explican desde la organización ecologista en una nota de prensa.

Es por ello por lo que han reclamado un Plan Regional de Biometanización sometido a evaluación ambiental estratégica que limite la proliferación de macroplantas y apueste por proyectos pequeños, ligados a los residuos realmente disponibles en cada territorio e integrados en la gestión agroecológica local. Mientras tanto, los vecinosd e La Coronada seguirán luchando para que sus protestas se tengan en cuenta.