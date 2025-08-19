Villanueva acogerá una jornada solidaria de natación

El próximo 5 de septiembre Villanueva de la Serena acogerá la cuarta edición de las ‘12 horas de natación solidarias’, una iniciativa que se celebrará en la piscina municipal de verano desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la tarde.

En concreto, según explicaron desde el consistorio villanovense, se trata de una prueba no competitiva y de carácter solidario que este año destinará toda la recaudación a la Asociación de Ocio y Tiempo Libre para Personas con Discapacidad (Asdivi).

Talentos locales

En el evento participarán clubes y nadadores de la localidad, así como otros de municipios vecinos, entre ellos los jóvenes talentos locales Fernando González y Guadalupe Sierra.

Las inscripciones, que ya están abiertas, se pueden realizar de manera presencial en la piscina de verano y en la climatizada a un precio simbólico de dos euros. Asimismo, la jornada contará con sorteos, obsequios para todos los participantes, premios especiales y un aperitivo final, tal y como han informado desde la organziacion, que espera superar la participación del año pasado.