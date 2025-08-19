Iniciativa
Villanueva acogerá una jornada solidaria de natación
Samuel Sánchez
El próximo 5 de septiembre Villanueva de la Serena acogerá la cuarta edición de las ‘12 horas de natación solidarias’, una iniciativa que se celebrará en la piscina municipal de verano desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la tarde.
En concreto, según explicaron desde el consistorio villanovense, se trata de una prueba no competitiva y de carácter solidario que este año destinará toda la recaudación a la Asociación de Ocio y Tiempo Libre para Personas con Discapacidad (Asdivi).
Talentos locales
En el evento participarán clubes y nadadores de la localidad, así como otros de municipios vecinos, entre ellos los jóvenes talentos locales Fernando González y Guadalupe Sierra.
Las inscripciones, que ya están abiertas, se pueden realizar de manera presencial en la piscina de verano y en la climatizada a un precio simbólico de dos euros. Asimismo, la jornada contará con sorteos, obsequios para todos los participantes, premios especiales y un aperitivo final, tal y como han informado desde la organziacion, que espera superar la participación del año pasado.
- Cinco personas pilladas en Badajoz usando dispositivos electrónicos para copiar en el examen de conducir
- Detenido el presunto autor de varios incendios este verano en Badajoz: ha sido sorprendido 'in fraganti' cuando prendía fuego junto al puente Real
- Las librerías de Badajoz pierden la mitad de ventas en la ‘vuelta al cole’ con respecto a hace una década
- El Grupo de Apoyo a Migrantes reclama espacios de acogida para personas sin hogar en Badajoz
- Habrá cine de verano en el parque de la Legión: Esta es la programación
- Un acto central repleto de luz, emociones y sentimientos
- Los bomberos de Badajoz atienden 14 incendios intencionados en un día
- Muere un vecino de Villar del Rey (Badajoz) al salirse con su coche en la Ex-214