Educación
Llevan a cabo con menores un taller sobre violencia de género en Don Benito
El objetivo es prevenir la violencia desde edades tempranas ofreciendo herramientas para fomentar la convivencia
Samuel Sánchez
Don Benito
La Concejalía de Políticas Sociales, Familias e Igualdad de Don Benito ha impulsado este verano la formación ‘Un trato por el buen trato’, dirigida a los menores que participan en los campamentos urbanos de la ciudad.
Según señalan desde el consistorio, el objetivo del taller es prevenir la violencia desde edades tempranas, ofreciendo a los niños herramientas para "fomentar la convivencia, reconocer conductas de maltrato y afrontar posibles situaciones de acoso».
La concejala del área, Violeta Casado, subrayó que se trata de una iniciativa para que los más pequeños “desarrollen habilidades para saber cómo deben responder ante una situación de violencia y fortalezcan la convivencia basada en el respeto mutuo”.
