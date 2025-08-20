Villanueva se prepara para sus fiestas de San Bartolomé

Villanueva de la Serena se prepara para vivir las fiestas de San Bartolomé 2025, que se celebrarán los días 23 y 24 de agosto. Así lo ha anunciado la concejala de Festejos, María Lozano, quien ha destacado que se trata de una cita “marcada en el calendario local que pone en valor la cultura y las tradiciones de la ciudad”.

El programa arrancará con el tradicional concurso de sandía y melón Rufino Pineda Mendoza, que este año alcanza su edición número 62 y cuyos premios serán 600, 400 y 200 euros en cada categoría, además de un trofeo para todos los participantes.

También se entregarán 30 euros a quienes presenten frutos de más de 30 kilos en la modalidad de sandía y de más de 15 kilos en la de melón. De forma adicional, habrá un premio de 1.000 euros si se logra superar el récord nacional en alguna de las dos modalidades, con marcas que alcanzan los 99,4 kilos en sandía y 31,45 kilos en melón. La jornada del día 24 estará dedicada a los actos religiosos, con la misa y la procesión del santo.