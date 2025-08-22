Destinan 181.000 euros para el alumbrado de Navidad de Don Benito

El Ayuntamiento de Don Benito ha iniciado el proceso de licitación para el alumbrado navideño de 2025, con un presupuesto de 180.926 euros, impuestos incluidos, lo que supone un aumento respecto a los 172.000 del pasado año. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 1 de septiembre.

Según ha publicado el consistorio, el contrato contempla el suministro, instalación, mantenimiento y desmontaje de las luces tanto en la ciudad como en Conquista del Guadiana. La iluminación deberá estar lista para su inauguración el 29 de noviembre. Entre las zonas destacadas figuran la avenida de la Constitución, la plaza de Berlín, Primero de Mayo y una decena de glorietas.

La plaza de España estrenará decoración con un gran pórtico navideño y se iluminarán la fachada del Ayuntamiento y la iglesia de Santiago. También habrá ornamentación en otras parroquias y volverá a instalarse el cono transitable de 20 metros en la plaza del Santo Ángel, uno de los principales atractivos navideños de la ciudad.