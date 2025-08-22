Infraestructuras
Ejecutarán nuevas obras en el centro de atención a menores de Villanueva
El Ejecutivo autonómico tiene previsto invertir 480.000 euros en mejoras de la cubierta y también del vallado perimetral del edificio
Samuel Sánchez
La Junta de Extremadura destina más de 484.000 euros a la reforma del centro de atención de menores Pedro de Valdivia, de Villanueva de la Serena, donde se sustituirá la cubierta y se reparará el vallado perimetral.
Según ha informado estos días el Ejecutivo autonómico, la actuación busca poner fin a los problemas de goteras y humedades que arrastra el edificio desde hace años, pese a un retejado completo realizado en 2020. La intervención incluye mejoras en la estructura, aislamiento térmico, impermeabilización y evacuación de aguas, respetando la protección patrimonial de un inmueble levantado en 1940. Además, se reparará el vallado y se automatizarán las puertas de acceso para reforzar la intimidad y seguridad de los menores residentes.
En lo que va de año, la Consejería de Salud y Servicios Sociales ha invertido 1,5 millones de euros en obras de reforma y mejora en centros de acogida de menores de la región.
En la ciudad vecina
Hace escasos días, la Junta también informó de una inversión de 1,9 millones de euros para las obras de la nueva Escuela Oficial de Idiomas de Don Benito. Una actuación que contará con un plazo de ejecución de 20 meses y contempla la adaptación y ampliación del antiguo IES José Manzano.
