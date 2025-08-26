Certamen de sandía y melón
Un concurso de mucho peso en Villanueva
Juan Vicente Manchado y Samuel Pérez se llevan el primer premio del Rufino Pineda Mendoza en las categorías de sandía y melón en la que ha sido la 62 edición de este tradicional certamen veraniego.
Samuel Sánchez
Villanueva de la Serena ha vuelto a convertirse estos días en la capital del melón y la sandía. Lo ha hecho gracias a la celebración de la edición 62 del certamen Rufino Pineda Mendoza, enmarcado dentro de las fiestas de San Bartolomé, y que reúne frutos llegados de la propia localidad y de puntos diversos de la geografía regional y nacional.
En esta edición, además, este tradicional certamen ha permitido batir el récord de ejemplares inscritos con un total de 33 (21 sandías y 12 melones). Todo ello en una plaza de San Bartolomé que lució sus mejores galas para celebrar estas tradicionales fiestas en pleno corazón de Villanueva.
En la categoría de sandía, el galardón principal fue para Samuel Pérez Collado, llegado desde el Jerte, con un ejemplar de 64,8 kilos. «El secreto está en mimar mucho la planta y cuidar cada detalle durante la maduración», explicó tras recibir el reconocimiento que le acreditaba como ganador de la edición de este 2025. Asimismo, adelantó que volverá a participar en la edición del próximo año y lo hará con el objetivo de superar no solo el recórd nacional, sino también el internacional.
El melón, en casa
En el caso del melón, el primer premio fue a parar al villanovense Juan Vicente Manchado, que consiguió presentar un fruto de 24,2 kilos. Manchado destacó que para él participar en este certamen es toda una tradición que viene de familia. «Mi padre también concursaba y siempre que las condiciones lo permitan lo seguiré haciendo», expuso.
Durante el certamen se proyectó un vídeo recopilatorio de ediciones pasadas y se hizo entrega de un reconocimiento Guiness World Records a Llorenç Soler, que en 2023 logró el recórd mundial en este concurso con un melón de 31,4 kilos.
El ambiente festivo se completó con la actuación musical de Miguel Carrasco, que puso la nota final a un evento que sigue consolidándose como una de las citas más singulares del calendario estival en Villanueva de la Serena y que no para de crecer año tras año.
