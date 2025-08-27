Cultura
El cantaor Emilio Serrano se lleva el certamen nacional Ciudad de Linares
El dombenitense se ha impuesto en el prestigioso concurso de Linares, uno de los más importantes del panorama nacional
Samuel Sánchez
El cantaor dombenitense Emilio Serrano ha sido reconocido en el prestigioso LIX Concurso Nacional de Tarantas “Ciudad de Linares”, uno de los certámenes de flamenco más importantes del panorama nacional.
En concreto, Serrano se alzó con el Primer Premio de Tarantas, demostrando la fuerza y el sentimiento de su cante, y además consiguió el tercer premio en la modalidad de cantes libres. Un doble reconocimiento que consolida la trayectoria del artista de Don Benito como una de las voces más destacadas y con mayor proyección del panorama flamenco actual. Desde la peña flamenca dombenitense han trasladado su enhorabuena hacia este artista.
