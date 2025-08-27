Festival musical
Don Benito, listo para disfrutar del rock y el blues este fin de semana
El parque Tierno Galván y el recinto Arenas acogen un amplio número de actuaciones
Samuel Sánchez
Don Benito acoge este sábado una nueva edición del Rock and Blues Festival, una cita ya consolidada que contará con dos espacios de actuaciones y un cartel que reúne a reconocidos artistas del panorama musical.
La jornada arrancará en el parque Tierno Galván a la una de la tarde con Dianna Keys, actuación a la que le seguirán las de Woody Blues Trío, Tito Ramírezy Susan Santos, que cerrará el primer bloque de actuaciones.
El segundo bloque de conciertos se trasladará al recinto Arenas Las Cumbres, donde desde las siete de la tarde arrancará la programación con Rattle Viper, que abrirá el escenario, seguido de Burning a las nueve de la noche. Posteriormente, actuará El Drogas, de once a doce y media, y el broche final lo pondrá Rulo y La Contrabanda, encargados de cerrar la edición de este año.
Desde la organización de este tradicional certamen musical en Don Benito recuerdan que continúa habilitada la compra de entradas tanto en formato físico como en venta online.
