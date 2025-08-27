Modifican el sentido de varias calles de Villanueva para ganar seguridad

Desde este martes entraron en vigor varios cambios en el tráfico de Villanueva de la Serena que tienen como objetivo «mejorar la seguridad vial y dar respuesta a demandas vecinales», según el consistorio villanovense.

En concreto, según informa la Policía Local de Villanueva de la Serena, los cambios afectan a las calles Barranco, Monfragüe y Doñana. En la calle Barranco se elimina el cruce de salida hacia la calle Recuerdo, considerado un punto conflictivo por la falta de visibilidad y la estrechez de la vía, que provocaban incidentes de tráfico. A partir de ahora, la entrada a Barranco se realizará desde la calle Recuerdo y la salida será por la calle Juan Antonio Muñoz Gallardo, lo que permitirá una incorporación más segura. Los estacionamientos quedan situados en el margen derecho.

En el barrio de Los Pinos, la calle Monfragüe pasa a tener sentido único desde la calle Teide hacia la calle Doñana, un cambio que busca descongestionar la avenida General Muñoz Gil y aumentar la seguridad de los alumnos del CEIP Conquistadores, según han argumentado al respecto.

Por su parte, la calle Doñana también invierte su sentido de circulación para facilitar la entrada y salida de ambulancias al centro de diálisis. A partir de ahora será de sentido único, con estacionamientos en ambos márgenes.