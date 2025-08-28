Movilidad
Fallo técnico del radar de velocidad de Don Benito: los conductores, multados por error
La incidencia, solucionada unas horas después, se produjo el pasado lunes y generó confusión entre los ocupantes de los vehículos
Samuel Sánchez
La Policía Local de Don Benito ha informado esta semana de un fallo técnico en el radar de velocidad situado en la avenida de Europa, que estuvo registrando infracciones incluso cuando los vehículos circulan dentro de los límites permitidos durante el pasado lunes.
Según han detallado desde el cuerpo policial dombenitense, la incidencia es más visible durante la noche y ha generado la preocupación de algunos conductores, que no entendían el motivo de la activación del radar al cumplir la normativa vigente. No obstante, la Policía Local ha trasladado un mensaje de tranquilidad y han señalado que «todas las denuncias derivadas de este error serán revisadas y anuladas de oficio, de manera que no es necesario que los vecinos se personen en las dependencias policiales ni realicen llamadas para dar cuenta de los hechos».
Reparación
Los servicios técnicos, no obstante, trabaron con celeridad a en la reparación del dispositivo para restablecer su correcto funcionamiento apenas unas horas después. La Policía Local pide comprensión a los ciudadanos y lamenta las molestias ocasionadas.
