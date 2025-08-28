Guareña acoge otra edición de su festival flamenco este fin de semana

El Festival de Flamenco de Guareña, que se celebra este viernes y sábado, contará con la actuación de una decena de artistas, seleccionados entre los 25 que han presentado propuesta para estar en la edición 2025, artistas que optarán a la victoria en este certamen.

El diputado provincial Ricardo Cabezas explicó este miércoles en una comparecencia que este festival reivindica “las raíces” flamencas extremeñas y el gran potencial de la provincia de Badajoz en este ámbito.

El festival reconocerá a su vez al artista ganador de la edición anterior, Daniel Castro, como padrino del certamen 2025, el cual recoge el testigo de músicos que ya obtuvieron este reconocimiento como Celia Romero, Míriam Cantero, Francisco Escudero ‘El Perrete’ o Carolina Fernández ‘La Chispa’, artistas de talla nacional e internacional, destacó Ricardo Cabezas.

La técnica de Turismo del municipio, María Victoria Lozano, explicó por su parte que este certamen, que se celebra en la céntrica plaza de San Gregorio, ha recibido este año 25 propuestas de artistas de Extremadura y de Andalucía interesados en actuar en el evento. Cada aspirante debe enviar un enlace a un vídeo en redes sociales con una de sus actuaciones, ha explicado. De estas propuestas se seleccionan diez candidatos, que actuarán en el concurso en la noche del viernes por orden de inscripción, tras lo cual se contará con el fallo del jurado y con la entrega de premios, cuyas cuantías se han incrementado este año.

En este sentido, Lozano reivindicó una mayor presentación de aspirantes femeninas, entre otras por las “excelentes voces” de las cantaoras. Por su parte, los aspirantes a ganar el concurso deben incluir dos palos, el obligatorio (un fandango) y un cante libre.

Otras actuaciones

El sábado llegará la actuación de Daniel Castro, tal y como ha explicado la técnica de Turismo de la localidad.

En este sentido, la edil del municipio Nazareth Sánchez expresó a su vez que este festival “se ha consolidado como una cita imprescindible” para los amantes del flamenco en Extremadura.

En la comparecencia coincidieron en destacar en la importancia de este tipo de eventos no solo para impulsar el turismo durante la época estival, sino para reforzar la relación entre municipios (pues al certamen acuden muchas personas de fuera de Guareña, especialmente de localidades cercanas) o para despertar el interés de las nuevas generaciones por el flamenco. Todo ello en un evento que llenará de arte en la localidad de Guareña.