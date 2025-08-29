Cultura local
El muro de las estrellas de Don Bentio une a la banda municipal y Magic Queen
Ambas agrupaciones protagonizaron un espectacular concierto hace varias semanas en honor a Queen en la plaza de España
Samuel Sánchez
Villanueva de la Serena
Magic Queen Alive y la Banda Municipal de Música ya lucen en el denominado ‘Muro de las Estrellas’, espacio ubicado en el recinto Arenas Las Cumbres, en Don Benito, que reconoce a artistas y formaciones que han dejado huella en la vida cultural y musical de la ciudad dombenitense.
Ambas agrupaciones protagonizaron hace varias semanas un espectacular concierto sinfónico en la Plaza de España, un evento que reunió a cientos de vecinos y que se convirtió en una de las citas más destacadas del verano en Don Benito.
Con esta distinción, el consistorio subraya la relevancia de estos intérpretes, tanto por su aportación a la difusión musical como por el vínculo especial que mantienen con la localidad.
