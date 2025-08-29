El muro de las estrellas de Don Bentio une a la banda municipal y Magic Queen

Magic Queen Alive y la Banda Municipal de Música ya lucen en el denominado ‘Muro de las Estrellas’, espacio ubicado en el recinto Arenas Las Cumbres, en Don Benito, que reconoce a artistas y formaciones que han dejado huella en la vida cultural y musical de la ciudad dombenitense.

Ambas agrupaciones protagonizaron hace varias semanas un espectacular concierto sinfónico en la Plaza de España, un evento que reunió a cientos de vecinos y que se convirtió en una de las citas más destacadas del verano en Don Benito.

Con esta distinción, el consistorio subraya la relevancia de estos intérpretes, tanto por su aportación a la difusión musical como por el vínculo especial que mantienen con la localidad.