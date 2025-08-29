Educación y formación
La universidad popular de Villanueva retoma la actividad
El 1 de septiembre abrirá el plazo para las inscripciones en las distintas propuestas
Samuel Sánchez
El próximo lunes, 1 de septiembre, se abre el plazo de inscripción para participar en los cursos y talleres que la Universidad Popular de Villanueva de la Serena ofrece durante el último trimestre del año.
La concejala de la Universidad Popular, Ángela Atanasio ,señaló ayer que el objetivo es “ofrecer una formación no formal y alternativa, en la que las relaciones sociales y el aprendizaje permitan a las personas desarrollarse a nivel laboral y personal”.
La programación, que se desarrollará de septiembre a diciembre, incluye propuestas variadas como cuidados de la piel, iniciación al dibujo artístico, o yoga facial, entre otras muchas propuestas. Además, desde el consistorio han informado que se mantiene la inscripción para cursos de carácter anual, entre ellos Costura y confección, Club de lectura, Informática e Inglés.
Las inscripciones podrán formalizarse hasta el 10 de septiembre en el centro educativo municipal Jesús García Trujillo en horario de mañana y tarde.
