El incendio de Las Cruces lleva a que Medina suspenda fuegos artificiales

La feria de Don Benito, que se celebrará del 5 al 9 de septiembre, contará con un dispositivo de 350 efectivos de seguridad, según se acordó en la junta de seguridad celebrada este lunes y en la que han participado cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Policía Local, Bomberos, Protección Civil, además de representantes de la delegación del Gobierno y de la Junta de Extremadura.

Asimismo, la alcaldesa, Elisabeth Medina, anunció este lunes la suspensión de los fuegos artificiales previstos para el día 5, una decisión adoptada tras el incendio registrado en la localidad el pasado viernes y siguiendo las recomendaciones de la Junta y de la delegación del Gobierno. “Creo que es lo más sensato para evitar cualquier riesgo. La responsabilidad es mía, pero considero que es lo mejor para Don Benito y para la ciudad”, señaló al respecto la primera edil dombenitense.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, destacó que el objetivo del dispositivo es “garantizar la seguridad de todos los ciudadanos” y deseó que la única noticia tras las fiestas sea que se han desarrollado sin incidentes. “Esperemos que el balance sea que no ha habido ningún hecho relevante ni suceso que lamentar”, según subrayó.

Por otro lado, el secretario general de Interior, Emergencias y Protección Civil de la Junta, Fernando Jesús Manzano, trasladó su respaldo hacia la decisión de suspender los fuegos artificiales, recordando que del 1 de junio al 15 de octubre está expresamente prohibida esta práctica por el alto riesgo de incendios. “Los ciudadanos de Don Benito pueden entender perfectamente la decisión que ha tomado la alcaldesa, que desde la Junta aplaudimos”, tal y como afirmó al respecto.

Incendio en Las Cruces

Precisamente, el incendio declarado el pasado viernes en la sierra de Las Cruces, en Don Benito, ha calcinado unas 200 hectáreas de terreno, según la estimación provisional realizada tras las labores de extinción y perimetrado de la zona afectada. Las primeras investigaciones apuntan a que el origen de las llamas podría haber sido intencionado, una hipótesis que se encuentra en estudio por parte de la Guardia Civil y el Seprona.

Precisamente, la alcaldesa de Don Benito, Elisabeth Medina, reconocía ayer que se vivieron “momentos de gran preocupación”, pero agradeció la rápida y eficaz actuación de los servicios de emergencia, que permitió sofocar el fuego y evitar mayores daños en uno de los parajes y emblemas de la localidad de DonBenito.