Celebración
La villanovense Isabel Rayego celebra todo un siglo de vida
Ama de casa y costurera de vocación, ha dedicado buena parte de su vida a confeccionar prendas de todo tipo y estilos
Samuel Sánchez
La villanovense Isabel Rayego de la Fuente ha celebrado estos días su 100 cumpleaños y lo ha hecho rodeada del afecto de su familia y con la visita de la alcaldesa de Villanueva, Ana Belén Fernández, que quiso felicitarla en persona en un día tan especial.
Isabel recibió a la regidora en su casa junto a su hijo, con quien Fernández mantuvo una entrañable conversación en la que conoció detalles de la vida de la homenajeada. Ama de casa y costurera de vocación, Isabel ha dedicado buena parte de su vida a confeccionar desde trajes sencillos hasta vestidos de novia. La centenaria, madre de un hijo y abuela de dos nietos, es definida por sus allegados como “una muy buena persona”, dispuesta siempre a tender la mano y ayudar a quienes la rodean.
