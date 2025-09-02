Villanueva ya se prepara para la Feria de la Tortilla

Villanueva de la Serena celebrará del 17 al 20 de septiembre la duodécima edición de la Feria de la Tortilla de Patatas, una cita gastronómica que convierte a la localidad en referente regional y que este año volverá a reunir a hosteleros de distintos puntos de Extremadura.

La alcaldesa, Ana Belén Fernández, destacó ayer durante la presentación que se trata de una feria “consolidada” que pone en valor el origen villanovense de la tortilla de patatas y su proyección como plato emblemático de la gastronomía española.

El programa comenzará el 17 de septiembre con el III Campeonato de Tortilla de Patatas de Extremadura, que permitirá al público presenciar en directo la elaboración de este plato. También habrá degustaciones, una gala gastronómica, actuaciones musicales, actividades infantiles, un rally fotográfico y conciertos.

Asimismo, los distintos stands hosteleros, instalados en el parque de la Constitución, abrirán el viernes y sábado por la noche con propuestas culinarias en torno a la tortilla, además de actuaciones de grupos extremeños como Divan Du Don o Cecilia Zango.