Cultura
Varios coros de Don Benito estarán en el acto de las Medallas de Extremadura
Participarán en los actos previstos en el Teatro Romano de Mérida para el día 7 en la gala de Medallas de Extremadura de este año
Samuel Sánchez
Don Benito
El próximo domingo 7 de septiembre la Agrupación Coral de Don Benito, junto al Coro Juvenil In Crescendo y el Coro del Conservatorio Hermanos Bravo, participarán en la gala de entrega de Medallas de Extremadura 2025, que se celebrará en el Teatro Romano de Mérida.
Himno regional
Las formaciones interpretarán el himno regional y un tema contemporáneo, acompañadas por la Orquesta de Extremadura, en un evento que reunirá a personalidades y colectivos distinguidos con el máximo galardón institucional de la comunidad. Desde la Agrupación Coral de Don Benito se muestran orgullosos de representar a la ciudad en una cita tan especial para todos los extremeños.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Ayuntamiento de Badajoz saca a concurso la venta de la Casa de las Aguas por 1,8 millones de euros
- Retiran una multa a un vecino de Badajoz que fue sancionado por portar medicamentos
- FOTOGALERÍA | El último adiós de Badajoz a Antonio Masa Godoy
- El arte del gelato italiano conquista Badajoz
- Atropellada una mujer de 43 años en un paso de peatones en Badajoz
- Amigos de Badajoz sobre el derrumbe de la muralla de la alcazaba: 'Hay que buscar el origen de las humedades y ponerle remedio
- Conato de incendio en bus urbano de Badajoz en el cruce de Fernando Calzadilla con la ‘autopista’
- Abandonados