Varios coros de Don Benito estarán en el acto de las Medallas de Extremadura

Participarán en los actos previstos en el Teatro Romano de Mérida para el día 7 en la gala de Medallas de Extremadura de este año

Agrupación Coral de Don Benito.

Agrupación Coral de Don Benito. / LCB

Samuel Sánchez

Don Benito

El próximo domingo 7 de septiembre la Agrupación Coral de Don Benito, junto al Coro Juvenil In Crescendo y el Coro del Conservatorio Hermanos Bravo, participarán en la gala de entrega de Medallas de Extremadura 2025, que se celebrará en el Teatro Romano de Mérida.

Himno regional

Las formaciones interpretarán el himno regional y un tema contemporáneo, acompañadas por la Orquesta de Extremadura, en un evento que reunirá a personalidades y colectivos distinguidos con el máximo galardón institucional de la comunidad. Desde la Agrupación Coral de Don Benito se muestran orgullosos de representar a la ciudad en una cita tan especial para todos los extremeños.

