Formación
La EOI Don Benito-Villanueva impartirá sus clases en el IES José Manzano
La noticia, ya conocida, se ha confirmado esta semana con la rúbrica del convenio
Samuel Sánchez
La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Don Benito-Villanueva contará con una nueva ubicación temporal a partir de octubre: el IES José Manzano. El convenio firmado esta semana entre ambos centros permitirá mejorar la accesibilidad de los cerca de 700 alumnos matriculados, que hasta ahora debían desplazarse diariamente más de cuatro kilómetros hasta el IES Luis Chamizo.
Se trata de una medida provisional mientras se construye la futura sede de la EOI en terrenos municipales de la Avenida de Cánovas. Las obras, ya adjudicadas, se prolongarán durante 20 meses.
Un ala completa
El director del IES José Manzano, Juan Carlos Pulido, ha detallado que el centro cederá un ala completa para aulas, despachos y zonas de trabajo para el profesorado. Por su parte, la directora de la EOI, Guadalupe Acedo, ha recalcado que la decisión responde a una cuestión de “eficiencia de los recursos públicos” y de mejora en la atención a los alumnos.
- El Ayuntamiento de Badajoz saca a concurso la venta de la Casa de las Aguas por 1,8 millones de euros
- Retiran una multa a un vecino de Badajoz que fue sancionado por portar medicamentos
- FOTOGALERÍA | El último adiós de Badajoz a Antonio Masa Godoy
- El arte del gelato italiano conquista Badajoz
- Atropellada una mujer de 43 años en un paso de peatones en Badajoz
- Amigos de Badajoz sobre el derrumbe de la muralla de la alcazaba: 'Hay que buscar el origen de las humedades y ponerle remedio
- Conato de incendio en bus urbano de Badajoz en el cruce de Fernando Calzadilla con la ‘autopista’
- Abandonados