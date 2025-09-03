La EOI Don Benito-Villanueva impartirá sus clases en el IES José Manzano

La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Don Benito-Villanueva contará con una nueva ubicación temporal a partir de octubre: el IES José Manzano. El convenio firmado esta semana entre ambos centros permitirá mejorar la accesibilidad de los cerca de 700 alumnos matriculados, que hasta ahora debían desplazarse diariamente más de cuatro kilómetros hasta el IES Luis Chamizo.

Se trata de una medida provisional mientras se construye la futura sede de la EOI en terrenos municipales de la Avenida de Cánovas. Las obras, ya adjudicadas, se prolongarán durante 20 meses.

Un ala completa

El director del IES José Manzano, Juan Carlos Pulido, ha detallado que el centro cederá un ala completa para aulas, despachos y zonas de trabajo para el profesorado. Por su parte, la directora de la EOI, Guadalupe Acedo, ha recalcado que la decisión responde a una cuestión de “eficiencia de los recursos públicos” y de mejora en la atención a los alumnos.