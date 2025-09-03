Refuerzan la protección a las víctimas de violencia machista en Don Benito

La delegación del Gobierno en Extremadura y el Ayuntamiento de Don Benito han acordado esta semana la firma de un nuevo convenio de colaboración en materia de violencia de género (VioGén), que permitirá reforzar la protección y seguimiento de las víctimas en el municipio, según daba a conocer el delegado del Gobierno, José Luis Quintana.

Quintana detallaba que actualmente en Don Benito hay 90 casos activos, de los que 82 pasarán a considerarse de riesgo bajo con la nueva normativa. Estos expedientes serán atendidos de forma coordinada entre la Policía Local y la Policía Nacional al 50%, mientras que los casos de mayor gravedad seguirán siendo competencia exclusiva de la Policía Nacional.

Implicación del consistorio

El delegado del Gobierno, José Luis Quintana, subraya que “es fundamental que los ayuntamientos estén implicados en la lucha contra la violencia de género” y ha animado a otras localidades que aún no lo han hecho a sumarse a este tipo de convenios, que “suponen una mejora real en la seguridad de las víctimas”.

Cabe recordar que el pasado mes de agosto sacudió la localidad la noticia de la muerte de una mujer de 34 años presuntamente a manos de su pareja. El juez decretó el ingreso en prisión sin fianza del presunto autor de los hechos.