El Canal de Orellana programa un corte de suministro de 48 horas

La Comunidad General de Usuarios (CGU) del Canal de Orellana ha anunciado un corte programado de suministro en la presa a partir de las ocho de la mañana del domingo 7 de septiembre y durante 48 horas, con restablecimiento previsto para el martes 9 a la misma hora.

El organismo ha recordado que, aunque el corte se ejecute en presa, el agua seguirá llegando a las parcelas durante un tiempo y, de igual forma, tras la restitución del servicio, tardará en alcanzar las explotaciones. Según han informado, la decisión se adopta después de un mes de agosto con condiciones meteorológicas muy desfavorables, lo que ha obligado a movilizar más recursos de los inicialmente previstos para la campaña ordinaria de riego.