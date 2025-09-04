Agricultura de regadío
El Canal de Orellana programa un corte de suministro de 48 horas
Desde la CGU señalan que las condiciones climatológicas de todo el mes de agosto han sido «especialmente desfavorables»
Samuel Sánchez
La Comunidad General de Usuarios (CGU) del Canal de Orellana ha anunciado un corte programado de suministro en la presa a partir de las ocho de la mañana del domingo 7 de septiembre y durante 48 horas, con restablecimiento previsto para el martes 9 a la misma hora.
El organismo ha recordado que, aunque el corte se ejecute en presa, el agua seguirá llegando a las parcelas durante un tiempo y, de igual forma, tras la restitución del servicio, tardará en alcanzar las explotaciones. Según han informado, la decisión se adopta después de un mes de agosto con condiciones meteorológicas muy desfavorables, lo que ha obligado a movilizar más recursos de los inicialmente previstos para la campaña ordinaria de riego.
- El arte del gelato italiano conquista Badajoz
- Retiran una multa a un vecino de Badajoz que fue sancionado por portar medicamentos
- La resistencia del comercio del Casco Antiguo de Badajoz: 'La especialización ha sido clave para subsistir
- El mercado de Almossassa no llegará a las plazas de San José ni de Santa María en Badajoz
- Anuladas las elecciones de la asociación de Costaleros y Capataces San José de Badajoz por un posible defecto de forma
- Conato de incendio en un bus urbano de Badajoz en el cruce de Fernando Calzadilla con la ‘autopista’
- Atropellada una mujer de 43 años en un paso de peatones en Badajoz
- Abandonados