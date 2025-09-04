Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agricultura de regadío

El Canal de Orellana programa un corte de suministro de 48 horas

Desde la CGU señalan que las condiciones climatológicas de todo el mes de agosto han sido «especialmente desfavorables» 

Canal de Orellana.

Canal de Orellana. / LCB

Samuel Sánchez

Don Benito

La Comunidad General de Usuarios (CGU) del Canal de Orellana ha anunciado un corte programado de suministro en la presa a partir de las ocho de la mañana del domingo 7 de septiembre y durante 48 horas, con restablecimiento previsto para el martes 9 a la misma hora.

El organismo ha recordado que, aunque el corte se ejecute en presa, el agua seguirá llegando a las parcelas durante un tiempo y, de igual forma, tras la restitución del servicio, tardará en alcanzar las explotaciones. Según han informado, la decisión se adopta después de un mes de agosto con condiciones meteorológicas muy desfavorables, lo que ha obligado a movilizar más recursos de los inicialmente previstos para la campaña ordinaria de riego.

