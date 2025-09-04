Sanguijuelas del Guadiana, en el estreno del nuevo Contempopránea en Don Benito

Don Benito se convertirá los días 3 y 4 de octubre en la nueva sede del Festival Contempopránea, que este año alcanza su vigésimo novena edición con un cartel formado por 16 artistas, entre ellos Sanguijuelas del Guadiana, Carolina Durante, Lia Kali, Depresión Sonora o Marlena.

El certamen, referente de la música indie en España desde 1996, se traslada desde Olivenza a la localidad dombenitense en busca de mayores infraestructuras y nuevos espacios. Así lo explicaron este jueves en rueda de prensa la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga; la alcaldesa de Don Benito, Elizabeth Medina; y el director del festival, Agustín Fuentes.

El responsable del evento destacó que Contemporánea pretende ser “más que una suma de conciertos”, una experiencia completa que llene la ciudad “desde la hora del vermut hasta la madrugada”. Para ello, se habilitarán diferentes escenarios en enclaves como la Plaza de España y el recinto ferial, además de espacios con ‘food trucks’, stands de merchandising y un camping instalado junto a la piscina municipal.

De igual forma, informó que el festival mantiene su apuesta por dar cabida a nuevas bandas sin olvidar a los grandes referentes. Este año, el premio al grupo revelación nacional recaerá en la formación Patronato, a la que Fuentes definió como “una de las llamadas a marcar el futuro de la escena”.

La alcaldesa Medina agradeció la confianza de la organización por elegir a Don Benito como nueva sede, “una ciudad viva, acogedora y con ganas de cultura y música”, que afronta este reto como “un hito que marcará un antes y un después”, según la primera edil.

Impacto económico

Por su parte, la consejera Bazaga subrayó que el impacto económico estimado en la zona será de 1,4 millones de euros, gracias a la llegada de unos 4.000 visitantes, lo que contribuirá a consolidar la imagen de Extremadura como “tierra de festivales”.

La Junta de Extremadura respaldará el evento con una aportación de 150.000 euros. Además, el próximo 8 de septiembre, Día de Extremadura, se activará una promoción especial de venta de entradas con motivo del estreno de esta nueva etapa del festival.