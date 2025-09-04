Iniciativa municipal
Villanueva promueve una nueva comunidad energética
Pretende que pymes y vecinos, así como la propia administración, ahorren hasta en un 30% en la factura de la luz a lo largo del año
Samuel Sánchez
El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena pondrá en marcha una comunidad energética local que estará integrada por vecinos, pymes y la propia administración municipal. Todo ello con el objetivo de producir electricidad mediante placas fotovoltaicas para autoconsumo y reducir la factura de la luz.
Así lo ha explicado esta semana el concejal de Medio Ambiente, Arturo García, quien ha señalado que para llevar a cabo esta iniciativa se instalará una planta de 90 kilovatios en la cubierta del Espacio para la Creación Joven, cuya entrada en funcionamiento está prevista para comienzos del próximo año.
Ahorro en la factura
El proyecto, según señalan desde el consistorio, supondrá un ahorro anual del 20% para el consistorio, lo que supone unos 16.500 euros que se reinvertirán en mejorar servicios públicos, según García. Para las pequeñas y medianas empresas, la reducción media rondará el 30% (unos 660 euros al año), mientras que para los hogares será del 36%, con un ahorro estimado de 270 euros anuales.
García destacó que no será necesario realizar inversión inicial, únicamente afrontar pequeños gastos de mantenimiento, y que no habrá que cambiar de compañía eléctrica ni de contrato. La adhesión será voluntaria.
