Agricultura de regadío
Las Vegas Altas, a pleno rendimiento agrícola
Las abundantes lluvias de la primavera han beneficiado a algunos cultivos, pero las altas temperaturas de junio y agosto especialmente, han lastrado la producción de cultivos como el del tomate.
Samuel Sánchez
La comarca de Vegas Altas encara estas semanas de septiembre una de las épocas de mayor actividad y productividad de todo el año, principalmente debido al sector agrícola.
Esta zona de la región extremeña abarca más de 100.000 hectáreas de regadío sumando las zonas regables de Orellana, Zújar y Canal de las Dehesas. En ellas crecen cultivos como tomate, arroz, olivar o almendro, entre otros. Y es precisamente en esta época del año en las que se recolecta buena parte de la producción de todos esos cultivos que hacen de esta zona re la región una de las principales zonas productoras a nivel regional.
El tomate, en curso
En el tomate, los productores encaran la segunda mitad de la campaña de recolección. Todo ello en un año en el que esperan una producción menor en comparación con el año pasado debido fundamentalmente a las condiciones climatológicas de los meses de primavera y verano. En el caso del almendro, sin embargo, los productores señalan que la producción de pepita está siendo aceptablemente buena gracias a las lluvias de la primavera y a una buena floración. Las altas temperaturas de agosto, señalan, no han lastrado demasiado la cosecha. A eso le acompañan unos precios aceptablemente razonables, según Antonio Jesús Rodríguez, de la Asociación de Agricultures y Ganaderos de Don Benito y Comarca.
En el caso de la fruta, que encara su tramo final, los productores hablan de una campaña algo corta de kilos pero con precios competitivos, sobre todo en determinadas variedades de nectarina. El sector, no obstante, lamenta la pérdida de superficie destinada al cultivo en los últimos años debido principalmente a la falta de mano de obra.
Maíz y arroz, en el horizonte
Por su parte, los cultivos de maíz y arroz, que abarcan una superficie razonable de estas zonas regables, se encuentran ya a las puertas de la campaña de recolección, especialmente la de maíz. Los productores de arroz, no obstante, deberán esperar aún para recoger el fruto de su trabajo de es tos meses. n
