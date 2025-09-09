Don Benito se llena de color y diversión durante la feria

Las fiestas de Don Benito de 2025 concluyen este martes tras días de intensa actividad en los que la ciudad se ha convertido en punto de encuentro para vecinos y visitantes. El encendido del alumbrado a cargo de los deportistas Álex Romero, Antonio Morcillo y Javier Sánchez Cidoncha dio inicio a un programa con más de 40 propuestas para todas las edades, mientras que los conciertos de Manuel Carrasco, que reunió a más de 10.000 personas, y Medina Azahara, con gran afluencia de público en el recinto Arenas Las Cumbres, han sido los platos fuertes de una programación donde no han faltado la tradicional comida de mayores, la miniferia infantil y las medidas de accesibilidad como las horas sin ruido o los bucles magnéticos en los conciertos.

El recinto Arenas, abarrotado en el concierto de Manuel Carrasco. / LCB

La apuesta municipal por una feria inclusiva y segura se ha traducido también en la cercanía del Punto Violeta y el espacio de Don Benito Orgullosa, así como en el despliegue de 350 efectivos entre Policía Local, Nacional, Guardia Civil, Protección Civil y servicios sanitarios. La decisión de cancelar los fuegos artificiales del inicio, por riesgo de incendios, fue entendida por la mayoría como una medida de prudencia, sobre todo tras el incendio que se produjo hace algo más de una semana en el entorno de Las Cruces.

Manuel Carrasco, durante su concierto. / LCB

En cualquier caso, Don Benito pone este martes punto y final a unas fiestas de las que han podido disfrutar miles de vecinos y visitantes durante estos días.